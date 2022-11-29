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15:53 (мск), источник: ТАСС

Съезд судей, газовый союз и уход Кудрина из СП. Главные темы брифинга Пескова

Участие президента России Владимира Путина во Всероссийском съезде судей, «тройственный газовый союз» РФ, Казахстана и Узбекистана, а также уход Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

В Государственном кремлевском дворце в течение часа-полутора открывается X Всероссийский съезд судей, приуроченный к столетию Верховного суда. Это не торжественное, а рабочее мероприятие, оно будет посвящено развитию судебной системы в РФ. Путин там выступит наряду с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым и главой Конституционного суда Валерием Зорькиным.

С Лебедевым далее запланирована отдельная встреча. Последующие встречи Путина будут носить непубличный характер.

О «тройственном союзе» РФ, Казахстана и Узбекистана

«Эта инициатива будет еще оформляться каким-то образом» и конкретизироваться. Россия предлагает на первом этапе «создание координационного механизма», «возможно, с неким юридическим лицом» для взаимодействия между странами, а также «с созданием инфраструктуры для внешних рынков».

Идея чрезвычайно актуальна и «соответствует интересам» трех стран: «и у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и, кроме того, обе стороны торгуют на внешних рынках». «Торгует на внешних рынках, естественно, и Российская Федерация. И это требует синхронизации».

Газом из России сейчас уже обеспечивается север Казахстана, а тянуть туда новые трубопроводы стоило бы «десятки миллиардов долларов». «Мы развиваем у себя новую провинцию Восточная Сибирь — и на экспорт», и для внутренних потребностей.

В целом, «это огромная, обширная территория в очень важном регионе», «там очень много транзитных путей, транспортных путей, которые идут в разные страны». Так что у России с Казахстаном есть планы совместного развития и «создания общих энергетических рынков» в рамках ЕАЭС, к которому «Узбекистан тоже присматривается».

О возможной передаче послания Макрону

«Нет», Путин не передавал через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отправившегося в Париж, посланий французскому лидеру Эмманюэлю Макрону.

О причинах переноса двусторонней комиссии по ДСНВ

«Кремль в курсе, но это вопрос МИД». «Нужно обращаться в министерство иностранных дел, именно МИД является головной организацией в этом мероприятии».

Об уходе Кудрина из Счетной палаты

«В ближайшее время каких-либо встреч с Кудриным не было, [но] он имел возможность передать свое прошение об отставке главе государства».

«Что касается кандидатур [на пост главы Счетной палаты], то мы традиционно никогда их не анонсируем».

Хотя Путин и Кудрин долгое время «работали бок о бок», «в таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональным реакциям». Кудрин «имеет в виду дальше сосредоточиваться в крупных проектах, которые касаются большого количества людей», поэтому «так или иначе какие-то пересечения с главой государства будут иметь место неизбежно».

О встречах с добровольцами

«Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к проведению специальной военной операции».

О невозможности переговоров по Украине

Заявивший о невозможности проводить сейчас переговоры между РФ и Украиной президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер справедлив в своих оценках: «Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, поскольку их отрицает украинская сторона». «Специальная военная операция продолжается».

Чтобы переговоры стали возможны, «должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны».

О тесном партнерстве КНР и РФ

«Мы имеем весьма развитый диалог с китайскими партнерами по теме энергетики, он охватывает самые различные области. Российская сторона открыта для такого сотрудничества и заинтересована» в нем.

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