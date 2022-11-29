15:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Замглавы МИДа Рябков объяснил, почему было решено отказаться от встречи по ДСНВ с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США на комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не хотели считаться с приоритетами и сигналами Москвы. Вашингтон, по словам Рябкова, желал обсуждать исключительно возобновление инспекций. Россия была не согласна с этим, поэтому отказалась от встречи, которая должна была пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире. По словам замминистра, до конца года новая встреча маловероятна. Инициативу должен проявить Вашингтон.