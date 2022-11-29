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15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы МИДа Рябков объяснил, почему было решено отказаться от встречи по ДСНВ с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США на комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не хотели считаться с приоритетами и сигналами Москвы. Вашингтон, по словам Рябкова, желал обсуждать исключительно возобновление инспекций. Россия была не согласна с этим, поэтому отказалась от встречи, которая должна была пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире. По словам замминистра, до конца года новая встреча маловероятна. Инициативу должен проявить Вашингтон.

Источник: РИА "Новости"

«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. Здесь есть, разумеется, эффект происходящего на Украине и вокруг нее, не буду это отрицать», — сказал Сергей Рябков журналистам.

Рябков добавил, что Россия перенесла, а не отменила встречу. По его словам, Россия скоро предложит США новые даты переговоров, но это «не произойдет сиюминутно». «До конца года вряд ли, мы не ориентируемся на конец года. И сейчас преждевременно говорить, как и когда мы внесем эти новые предложения и на какой период по времени мы будем ориентироваться в конечном итоге», — пояснил он.

28 ноября посольство США в РФ сообщило «Ъ», что Москва в одностороннем порядке отложила встречу по ДСНВ с США. В МИД РФ подтвердили информацию о переносе консультаций, но причины не уточнили. На встрече стороны собирались обсудить взаимные претензии в рамках ДСНВ, прежде всего вопрос о возобновлении инспекций. Позже в Белом доме сообщили, что в США с нетерпением ждали встречи с Россией. Там говорили, что не получили «однозначного ответа» о причинах переноса.

Олеся Павленко

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