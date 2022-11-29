В КС считают, что Россия не нуждается в создании аналога ЕСПЧ

«Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан. Все вопросы, которые некогда заставляли наших граждан обращаться в ЕСПЧ, могут найти и обязательно найдут свое полное и окончательное разрешение в рамках российской судебной системы», — говорится в докладе Зорькина, опубликованном на сайте КС.
«Участие России в конвенции (Европейской конвенции о правах человека — прим. ТАСС) оказало определенное положительное влияние на развитие отечественной системы защиты прав человека. Этот опыт не должен быть забыт: его следует анализировать и рационально использовать. Но вот с чем точно не нужно спешить, так это с созданием, как сейчас иногда предлагается, некоего нового межгосударственного суда по правам человека в качестве институциональной замены ЕСПЧ», — говорится в докладе.
15 марта 2022 года правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. 16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ. ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы россиян, поступивших в суд до 16 сентября 2022 года.