У православных христиан начался 40-дневный Рождественский постВ этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
16:12 (мск), источник: ТАСС

В КС считают, что Россия не нуждается в создании аналога ЕСПЧ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские суды могут найти решение поставленных вопросов в рамках национальной судебной системы, а Россия не нуждается в создании внутреннего аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил в своем докладе во вторник председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин на Всероссийском съезде судей.

Источник: Reuters

«Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан. Все вопросы, которые некогда заставляли наших граждан обращаться в ЕСПЧ, могут найти и обязательно найдут свое полное и окончательное разрешение в рамках российской судебной системы», — говорится в докладе Зорькина, опубликованном на сайте КС.

Зорькин также отметил, что «не хотел бы вспоминать только о плохом», о том времени, когда Россия находилась под юрисдикцией ЕСПЧ. При этом председатель КС также считает, что пока не нужно торопиться и с созданием межгосударственного аналога ЕСПЧ.

«Участие России в конвенции (Европейской конвенции о правах человека — прим. ТАСС) оказало определенное положительное влияние на развитие отечественной системы защиты прав человека. Этот опыт не должен быть забыт: его следует анализировать и рационально использовать. Но вот с чем точно не нужно спешить, так это с созданием, как сейчас иногда предлагается, некоего нового межгосударственного суда по правам человека в качестве институциональной замены ЕСПЧ», — говорится в докладе.

15 марта 2022 года правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. 16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ. ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы россиян, поступивших в суд до 16 сентября 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Он как-то смотрел хоккей и увидел, что победителям вручили телевизор. На другой день был снят с работы директор телевизионного завода"
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
законправа человека