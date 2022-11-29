В скалах Нью-Йорка обнаружены воды древнего океана Их изучение поможет понять в том числе как на воду влияет глобальное потепление
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Что разрешат, а что запретят делать в многоквартирном доме
Ученые выяснили, сколько стаканов воды нужно пить в день
Китай отказывает в признании российских страховых документов
Основателей финансовой пирамиды освободили из тюрьмы
ГИБДД не смогла закупить новые патрульные машины из-за санкций
17:38 (мск), источник: © РИА Новости

Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну новой реактивной системы залпового огня из Франции.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«РСЗО из Франции прибыла на Украину», — написал Резников в Twitter.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
В НАТО заявили о колоссальном уроне от ударов по Украине
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта