17:38 (мск), источник: © РИА Новости
Резников сообщил о прибытии на Украину РСЗО из Франции
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну новой реактивной системы залпового огня из Франции.
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«РСЗО из Франции прибыла на Украину», — написал Резников в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.