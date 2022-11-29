Польша не планирует передавать Киеву батареи Patriot, которые получит из США

Он ответил отрицательно на вопрос о том, рассматривает ли Польша возможность передачи Украине Patriot. «Системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые поступают нам», — сказал он.
Как напомнил Моравецкий, «Германия и другие союзники уже имеют эти батареи». «Но нужно сказать честно, что сейчас скорее польское небо под угрозой, а не немецкое», — добавил он. По словам польского премьера, он выступает за то, чтобы в западной части Украины были размещены немецкие Patriot, которые Берлин предложил Варшаве после падения на польской территории ракеты украинских ПВО.
«У нас также есть Patriot, которые установлены вокруг Ясёнки — гуманитарно-транспортного хаба в юго-восточной части Польши. Там Patriot служат для обороны транспортных путей. Но это не наши Patriot, а Patriot, поставленные нашими американскими союзниками», — рассказал Моравецкий.
«Нет смысла дискутировать о Patriot, которые еще в Польшу не доставлены. Когда их доставят, мы будем решать с президентом и министром обороны вопрос об их дислокации», — резюмировал он.
На прошлой неделе министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отвергла просьбу польского коллеги Мариуша Блащака разместить обещанные Варшаве системы ПРО Patriot не в Польше, а на западе Украины. Власти ФРГ ранее неоднократно говорили, что не собираются отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций с партнерами.
21 ноября Ламбрехт сообщила, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. Передать эти системы ПВО Украине и разместить их на западной границе этой страны предложил глава Минобороны Польши.
Польша ожидает поступления из США заказанных республикой в 2018 году систем Patriot для национальной программы противовоздушной обороны «Висла», которая предусматривает приобретение 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций.