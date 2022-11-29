В Верховной раде раскрыли размер госдолга Украины

«Основная причина роста государственного долга в октябре — внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета», — пояснил Гетманцев, указывая, что в прошлом месяце Украина получила €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС, €550 млн от ЕИБ, $1,3 млрд от МВФ и $0,5 млрд от Всемирного банка.
За 10 месяцев с начала года, согласно приведенным им данным, госдолг вырос на 5,3% или на $5,2 млрд, а его отношение к ВВП страны составило порядка 79,7%.
Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан ранее спрогнозировал рост госдолга страны 2023 году в два раза — до 6,4 трлн гривен ($174 млрд. — «Газета.Ru»). Он подчеркнул, что главный приоритет в 2023 году — финансирование нацбезопасности и обороны страны. На эту сферу предусмотрено 1,1 трлн гривен (около $30 млрд) или 85% доходов.