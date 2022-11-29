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20:50 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что НАТО должна покаяться и быть распущена как преступное образование

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс, в странах которого проживает не более 12% человечества, не нужен цивилизованному миру и должен быть распущен как преступное образование. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем Telegram-канале во вторник.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывала «свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней».

«При этом в странах НАТО проживает не более 12 процентов населения планеты. Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — написал Медведев, выразив уверенность, что «даже Pontifex Maximus (великий понтифик — прим. ТАСС) не сможет отпустить им грехи».

Как подчеркнул зампред Совбеза, представители НАТО «легко забывают» о совершенных их организацией госпереворотах по всему миру, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан — стариков, женщин и детей, а также «о поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам» и о безнаказанности руководителей альянса за злодеяния.

Медведев обратил внимание также на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о сохранении Украины как суверенного независимого государства. «Но [он] ничего не сказал о ее территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс», — заметил замглавы СБ РФ.

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