Республиканцы пообещали с 3 января прекратить неограниченное финансирование Украины

«Я не поддерживаю выдачу незаполненных банковских чеков (в них можно вписать любую сумму.— “Ъ”) ни на какие цели. Речь идет о деньгах напряженно работающих налогоплательщиков. И я хочу гарантировать, что каким бы ни было наше финансирование, оно идет по адресу», — сказал господин Маккарти (цитата по ТАСС).
По его словам, с началом работы Конгресса следующего созыва 3 января 2023 года Республиканская партия гарантирует, что ни одного незаполненного чека больше не будет. «Будет подотчетность, и будут аудиторские проверки», — подчеркнул господин Маккарти. Он заявил, что предыдущий пакет помощи Украине в размере $40 млрд не обсуждался в Конгрессе должным образом.
В октябрьском интервью CNN господин Маккарти сообщил, что поддерживает Украину, но подчеркнул необходимость контроля за финансированием Киева.
Большая часть Республиканской партии не поддерживает сокращение поддержки Украины. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл лично обещал украинским властям не политизировать этот вопрос. Конгресс нового созыва, где большинство в Палате представителей перейдет к республиканцам, начнет работу только в январе, поэтому проект бюджета на 2023 год, в который включен и запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительной помощи Украине на $38 млрд, вероятно, будет принят.