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01:58 (мск), источник: ТАСС

Кадыров считает, что Папа Римский назвал «жестокими» бурят и чеченцев из-за пропаганды

По словам главы Чечни, религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к врагу.

Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Папа Римский Франциск стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ, поэтому и сказал о «жестокости» бурят и чеченцев.

Папа Римский в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Как можно определить на поле боя веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? — написал Кадыров в Telegram-канале. — Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

Глава Чечни отметил, что религиозной личности мировой величины должно быть стыдно за незнание об отношении мусульман к противнику. По его словам, про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, Папе Римскому могут рассказать украинские военные.

Кадыров уточнил, что среди бойцов из Чечни нет алкоголиков и наркоманов. Он добавил, что каждый из них знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу.

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