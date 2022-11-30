01:58 (мск), источник: ТАСС
Кадыров считает, что Папа Римский назвал «жестокими» бурят и чеченцев из-за пропаганды
По словам главы Чечни, религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к врагу.
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ГРОЗНЫЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Папа Римский Франциск стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ, поэтому и сказал о «жестокости» бурят и чеченцев.
Папа Римский в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».
«Как можно определить на поле боя веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? — написал Кадыров в Telegram-канале. — Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».
Глава Чечни отметил, что религиозной личности мировой величины должно быть стыдно за незнание об отношении мусульман к противнику. По его словам, про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, Папе Римскому могут рассказать украинские военные.
Кадыров уточнил, что среди бойцов из Чечни нет алкоголиков и наркоманов. Он добавил, что каждый из них знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу.