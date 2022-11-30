04:01 (мск), источник: ТАСС
Суд в США признал лидера ультраправой организации виновным по делу о штурме Капитолия
Стюарту Родсу может грозить до 20 лет лишения свободы.
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ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Суд округа Колумбия во вторник признал основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers («Хранители клятвы») Стюарта Родса виновным в сговоре с целью организации мятежа в рамках дела о штурме Капитолия во время беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Об этом сообщает газета The Hill.
Также виновным по той же статье был признан его соратник Келли Меггс, руководивший ячейкой организации во Флориде. Им обоим может грозить до 20 лет лишения свободы.
Еще три человека, проходившие по делу, были признаны виновными в менее тяжком нарушении — препятствовании работе государственных органов.
Власти США задержали Родса в рамках дела о штурме Капитолия в январе 2022 года. Тогда обвинения были предъявлены ему и еще нескольким его соратникам.
6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.