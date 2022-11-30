В США заявили, что будут добиваться укрепления позиций Украины перед переговорами с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. США намерены и дальше добиваться того, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией с позиции силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC, вышедшем в эфир во вторник вечером.
«Это то, что должен решать президент [Украины Владимир] Зеленский. Мы не собираемся подталкивать и заставлять его садиться за стол переговоров, — сказал чиновник. — Мы намерены обеспечить продолжение нашей помощи его вооруженным силам, чтобы они добивались успеха на поле боя».
«Так что когда он (Зеленский — прим. ТАСС) будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться», — отметил Кирби.
В Москве неоднократно подчеркивали, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона и НАТО затягивает конфликт, а поставляемые ими вооружения используются против мирного населения и гражданской инфраструктуры.