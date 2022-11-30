10:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты
Совет Федерации проголосовал за досрочную отставку Алексея Кудрина с должности председателя Счетной палаты. За проголосовали 151 сенатор, 1 воздержался.
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29 ноября в Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. По словам Кудрина, после госслужбы он сосредоточится на «больших проектах частных инициатив, которые имеют значительный эффект для людей».
25 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Алексей Кудрин может получить должность в компании «Яндекс». В тот же день в «Яндексе» сообщили, что совет директоров материнской Yandex N.V. рассматривает возможность реструктуризации.