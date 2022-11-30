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Спецоперация на Украине
15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия предложила создать для восстановления Украины фонд из замороженных российских активов

Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба Украины от конфликта с Россией с €385 млрд до €600 млрд. Для компенсации этого ущерба европейские власти предлагают создать специальный фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов россиян.

Источник: Reuters

«Ущерб, который причинен Украине, оценивается в €600 млрд. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. У нас есть средства, чтобы заставить Россию платить. Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка России и заморозили €19 млрд российских олигархов», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем видеообращении. Видео опубликовано в Twitter.

Фон дер Ляйен добавила, что в ближайшее время ЕС будет работать над созданием структуры для управления заблокированными российскими активами.

По ее словам, эти средства будут направлены на финансирование восстановления Украины после окончания военных действий. В своем обращении она также заявила, что украинские вооруженные силы потеряли 100 тыс. человек. По ее словам, также погибли более 20 тыс. гражданских лиц. Позднее из записи выступления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен вырезали слова о том, что с начала военного конфликта погибли 100 тыс. украинских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется более $1 трлн, в стране создают систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями. По оценке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление страны потребуется более $55 млрд. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценивал восстановление энергетической системы в несколько сотен миллионов долларов, он не назвал точную сумму.

Олеся Павленко

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