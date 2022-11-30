Путин заявил, что людей надо переселять из трущоб

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал внимание коллег», — подчеркнул он, говоря о планах посмотреть в режиме видеоконференции жилье, построенное для тех, кого расселяют из аварийного жилья в Архангельске.
«Крайне чувствительными» темами он назвал благоустройство дворов и ремонт коммунальных объектов в регионах. «Нужно добиваться более высокого масштаба, более высокой динамики», — считает президент.
Это не первый раз, когда Путин называет аварийное жилье «трущобами», подобную оценку такому жилью он давал, например, в сентябре 2021 года, примерно тогда же он называл аварийное жилье «главной проблемой» центральных регионов России. Президент попросил запустить новую программу расселения и добавить в нее дома, которые были признаны аварийными на январь 2021 года.
Программу запустили в сентябре 2022 года, она должна затронуть 50 тыс. человек, расселить планируют более 1 млн «квадратов» аварийной недвижимости. До этого расселяли здания, признанные аварийными на 2017 год.
Первыми деньги на переселение по новой программе получат девять субъектов, которые до 1 мая расселили все аварийное жилье в рамках предыдущего этапа программы (как раз до 2017 года).
Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, а также Севастополь и Санкт-Петербург.