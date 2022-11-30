Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев», — сказал он.
По словам главы министерства, в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратной связи.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина. В вооруженные силы по плану призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».