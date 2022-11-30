Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ

Запрет на пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.
Ранее отечественные ритейлеры попросили Госдуму отложить рассмотрение поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии для проведения дополнительного обсуждения. Они опасаются, что пока не определены чёткие критерии отнесения товаров к запрещенным, нормы закона будут трактоваться неоднозначно. Кроме того, по их словам, фактически потребуется экспертиза всего объема товаров на предмет содержания какой-либо информации, запрещенной к распространению, что, в свою очередь, потребует «огромных затрат со стороны отрасли».
В Думе пообещали ритейлерам держать под постоянным контролем ход выполнения закона.
За нарушение этих запретов в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ вносятся поправки, которые распространяют ответственность за пропаганду ЛГБТ среди взрослых, а не только несовершеннолетних, как это установлено сейчас.
Штраф с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП РФ. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.
Новая статья КоАП «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также сообщал, что готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.
Предусматривается, что Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с нормами закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. Такой мониторинг будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.
При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.