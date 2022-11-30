Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

«В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников», — сказал он на совещании с правительством.
Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов».
Путин подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.
«Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах. Мы приняли специальные решения даже», — добавил он.
По данным Росстата, к 21 ноября с начала года цены повысились на 10,86 процента. В свою очередь, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 12−13 процентов, а в 2023 году цены, как ожидается, будут расти в диапазоне пяти-семи процентов. Минэкономразвития считает, что темп инфляции на будущий год составит 5,5 процента.
В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%.
В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года.