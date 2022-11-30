Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует.
Ауреску провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который находится с визитом в Бухаресте для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО.
«Министры обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой в Украине, особенно энергетической, с серьезными, широкомасштабными последствиями, которые ощущает гражданское население. Не менее важно, министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого “молдавского языка”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.