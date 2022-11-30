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15:42 (мск), источник: © РИА Новости

Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского МИД.

Источник: © РИА Новости

Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует.

Ауреску провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который находится с визитом в Бухаресте для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

«Министры обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой в Украине, особенно энергетической, с серьезными, широкомасштабными последствиями, которые ощущает гражданское население. Не менее важно, министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого “молдавского языка”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Также Ауреску заверил, что Румыния продолжит помогать украинским беженцам на политическом, дипломатическом, гуманитарном, экономическом и финансовом уровнях. По его словам, после окончания боевых действий Бухарест готов помочь в восстановлении Украины.

Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.

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