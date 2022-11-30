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16:06 (мск), источник: Ведомости

Столтенберг: задача Украины — сохранение независимости, а не вступление в НАТО

Первоочередной задачей Украины сейчас является сохранение независимости, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран блока в Бухаресте.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе… Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет», — приводит его слова «РИА Новости».

Столтенберг также подчеркнул, что для сохранения Украиной независимости НАТО должен мобилизовать максимум военной, финансовой и экономической помощи для Украины.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан. Согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30. В начале октябре число поддержавших вступление Украины в НАТО поддержали Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и еще несколько стран.

В МИД России ранее подчеркивали, что вступление Украины в НАТО в текущей ситуации является иррациональным шагом, а расширение блока не приводит к укреплению безопасности альянса.

С февраля США поставили Украине более 88 000 т вооружений и военной техники. Общая сумма военной помощи от США Украине с конца февраля достигла $21,5 млрд. Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт.

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