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18:59 (мск), источник: Известия

Песков не подтвердил запрет на выезд за границу сотрудникам администрации президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 ноября опроверг информацию о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента.

Источник: AP 2022

«Нет. Это сущая неправда», — сказал он «РИА Новости».

Информация о запрете выезда за рубеж для сотрудников администрации президента мужского пола появилась ранее в этот день в Telegram-каналах.

Ранее, 10 октября, главы Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд из России для военнообязанных.

На следующий день Песков заявил, что в Кремле нет позиции по запрету мужчинам выезда из России во время частичной мобилизации. Также он указал на то, что власти России не рассматривают вопрос создания реестра граждан, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации.

Еще 26 сентября в Минобороны России также сообщили, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. 31 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершена. При этом он отметил, что не уверен, требуется ли специальный указ об этом. Со своей стороны Песков уточнил, что отдельный указ об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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