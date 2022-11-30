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22:12 (мск), источник: РБК

Правительство ввело обязательную маркировку пива и вейпов

Обязательная маркировка пива в полимерной упаковке и стеклотаре начнется с 1 октября 2023 года, следует из правительственного постановления, которое опубликовано на портале правовой информации. Маркировать пиво в кегах будут с 1 апреля, а в других видах упаковки — с 15 января 2024 года. Минпромторг согласовал сроки с оператором маркировки и производителями в конце июля. 15 декабря начнется обязательная маркировка вейпов.

Источник: РИА "Новости"

«Установить, что: производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки», — сказано в документе.

Для пива и слабоалкогольных напитков, помещенных в стеклянную или полимерную упаковку, требование начинает действовать с 1 октября 2023 года.

Напитки в кегах (пластиковая или металлическая емкость) потребуется маркировать с 1 апреля.

Для всех остальных видов упаковки правило вступит в силу с 15 января 2024 года.

С 15 декабря 2022 года в силу вступает требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Правило касается жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах и в капсулах, а также в электронных сигаретах одноразового использования, сообщили РБК в Минпромторге.

Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») договорились о сроках начала маркировки продукции в конце июля. Ввести ее предложил в сентябре 2020 года глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров. С апреля 2021 года до конца августа 2022-го власти проводили соответствующий эксперимент по поручению президента России Владимира Путина.

Маркировка товаров в России стартовала в 2019-м, к 2024 году власти планируют ввести систему сплошной маркировки. Это нужно для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Маркировка производится с помощью национальной системы «Честный знак». Ее оператор — ЦРПТ, совместный проект USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого.

После согласования сроков АПП и ЦРПТ с Минпромторгом директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Екатерина Приезжева подчеркнула, что маркировка «позволит значительно снизить нагрузку на отрасль». Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов называл решение «компромиссным».

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