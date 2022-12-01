США заключили контракт на закупку системы ПВО Nasams для Украины

«Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине», — говорится в сообщении.
В Москве ранее отмечали, что «непрекращающаяся масштабная помощь Киеву» все больше «вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима». Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.