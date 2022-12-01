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01:31 (мск), источник: © РИА Новости

США заключили контракт на закупку системы ПВО Nasams для Украины

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Власти США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины, заявили в Пентагоне.

Источник: AFP 2022

«Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине», — говорится в сообщении.

В Москве ранее отмечали, что «непрекращающаяся масштабная помощь Киеву» все больше «вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима». Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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