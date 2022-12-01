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01:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция сообщила о начале работы по трибуналу в отношении РФ из-за Украины

В МИД Франции сообщили о начале совместной работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального международного трибунала для расследования действий России на Украине.

Источник: AP 2022

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — заявил представитель французского ведомства в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Представитель МИД Франции также отметил, что Париж поддерживает расследования украинских судебных органов и Международного уголовного суда в Гааге с целью привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях.

Однако ранее, 26 октября, глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не станет поддерживать создание спецтрибунала в отношении России.

13 октября парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ «террористическим». В документе также подчеркивалась необходимость создания международного уголовного трибунала по Украине. Это решение поддержала и Парламентская ассамблея НАТО. В Кремле категорически отвергают обвинения в военных преступлениях на территории Украины.

Милена Костерева

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