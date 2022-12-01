США разрабатывают новые санкции против КНДР

Господин Салливан сообщил, что на фоне ракетных запусков КНДР США, Япония и Южная Корея решили усилить трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности.
«Мы также ясно дали понять, что продолжаем отвечать на ракетные испытания посредствам более тесной трехсторонней кооперации в области обороны и разведки, а также сотрудничества в применении санкционных мер», — сказал господин Салливан во время онлайн-выступления на конференции в Южной Корее.
Тем не менее, по словам советника американского президента, США настроены вести открытый диалог с КНДР и готовы ко встрече с северокорейскими властями без «предварительных договоренностей».
9 сентября КНДР приняла декрет, провозглашающий ее статус ядерного государства. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал своей главной целью создание самого мощного в мире ядерного оружия.
Осенью КНДР провела ряд пусков ракет, что усилило напряженность в регионе. В частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях.