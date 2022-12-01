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04:58 (мск), источник: Коммерсантъ

США разрабатывают новые санкции против КНДР

США работают над новым пакетом санкций в отношении Северной Кореи, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он отметил, что Вашингтон готов вести диалог с Пхеньяном для урегулирования ситуации в регионе.

Источник: AP 2022

Господин Салливан сообщил, что на фоне ракетных запусков КНДР США, Япония и Южная Корея решили усилить трехстороннее сотрудничество в военной сфере и области безопасности.

«Мы также ясно дали понять, что продолжаем отвечать на ракетные испытания посредствам более тесной трехсторонней кооперации в области обороны и разведки, а также сотрудничества в применении санкционных мер», — сказал господин Салливан во время онлайн-выступления на конференции в Южной Корее.

Тем не менее, по словам советника американского президента, США настроены вести открытый диалог с КНДР и готовы ко встрече с северокорейскими властями без «предварительных договоренностей».

9 сентября КНДР приняла декрет, провозглашающий ее статус ядерного государства. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал своей главной целью создание самого мощного в мире ядерного оружия.

Осенью КНДР провела ряд пусков ракет, что усилило напряженность в регионе. В частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях.

Милена Костерева

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