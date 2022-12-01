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09:58 (мск), источник: Ведомости

МИД сообщил о потере интереса к Мюнхенской конференции

МИД России сообщил, что страна не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), которая состоится в 2023 г., из-за утраты последней «объективности и равноудаленности». Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

Источник: Reuters

«Вновь вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам. Интерес в Москве к этому мероприятию пропал», — сообщили в МИДе.

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на пост председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена в Twitter, в котором тот заявил, что российские официальные лица не будут приглашены на заседание МКБ в 2023 г. Вместо этого он намерен «обсудить будущее России» с лидерами «российской оппозиции и изгнанниками».

В российском МИДе назвали это заявление «неприкрытым нарушением принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. — “Ведомости”) 1975 г. о невмешательстве во внутренние дела». Также в ведомстве подчеркнули, что нежелание вести диалог с Москвой является «несвойственным качеством для дипломата, которым когда-то являлся господин Хойсген».

«Конфронтационная политика западных стран в отношении России, попытки исключить ее из диалога, в целом строить архитектуру безопасности в Европе без России лишь создают новые линии напряжения, углубляя затяжной раскол на общем континенте. Это явно не отвечает коренным интересам европейцев», — подчеркнули в МИДе.

Россия уже отказывалась принимать участие в МКБ. В частности, в этом году мероприятие проходило 18—20 февраля, однако никто из российских представителей там не присутствовал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда также обратила внимание на то, что площадка утратила инклюзивность и объективность. В 2021 г. президент России Владимир Путин также не принял участия в конференции, которая проходила в онлайн-формате.

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