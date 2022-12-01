Биоразнообразие в Латинской Америке под угрозой из-за пальмы Пострадают как деревья, так и редкие животные
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Российских пенсионеров освободят от ряда выплат
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В РФ заявили о новом «треугольнике» в международных отношениях
В РФ считают беззаконием инициативу о трибунале по Украине
Пугачева решила закрыть свою последнюю компанию в России
Главное
Спецоперация на Украине
13:26 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что РФ осуждает попытки Запада учредить трибуналы по событиям на Украине

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Предлагаемые рядом западных стран трибуналы по расследованию действий РФ на Украине не будут иметь никакой легитимности. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что российские следователи «ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима». «Эта работа ведется на ежедневной, фактически ежечасной основе», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, «очень важно к этому всему присовокупить еще информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались [киевским] режимом с 2014 года и на которые тоже мы, к нашему сожалению, не видели критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада».

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка РФ и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН.

Ранее украинская сторона выступала с призывом создать специальный трибунал по событиям в стране с февраля 2014 года, которые в Киеве расценивают как «агрессию» России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заболевание, при котором человек постоянно ощущает слабость, часто болеет и быстро устает
"Если спросить среднего американца, где США воевали в последние два десятилетия, в ответ, скорее всего, получишь этот короткий список"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий