Песков заявил, что РФ осуждает попытки Запада учредить трибуналы по событиям на Украине

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание, что российские следователи «ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима». «Эта работа ведется на ежедневной, фактически ежечасной основе», — подчеркнул пресс-секретарь.
По его словам, «очень важно к этому всему присовокупить еще информацию и данные о тех преступлениях, которые совершались [киевским] режимом с 2014 года и на которые тоже мы, к нашему сожалению, не видели критической реакции со стороны так называемого коллективного Запада».
Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка РФ и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН.
Ранее украинская сторона выступала с призывом создать специальный трибунал по событиям в стране с февраля 2014 года, которые в Киеве расценивают как «агрессию» России.