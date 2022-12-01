Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 22,4% местных жителей (30,4% опрошенных в октябре). В то же время 54,5% опрошенных (59,9% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 23,1% (9,9% ранее) не стали отвечать или не определились.
Опрос проводился с 29 октября по 10 ноября компанией CBS-Research по заказу Института общественной политики. В нем приняли участие 1132 человека, погрешность составляет 3%.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.