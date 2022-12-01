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17:45 (мск), источник: © РИА Новости

Минюст опубликовал единый реестр иноагентов

МОСКВА 1 дек — РИА Новости. Министерство юстиции России сформировало и опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, который теперь включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации, следует из обновления на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

В объединенном реестре (.pdf) 493 организации и гражданина. Как отметили в Минюсте, реестр размещен в открытом доступе на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило правительство РФ.

«Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)», — пояснили в министерстве. Предусмотрена возможность выхода из реестра в упрощенном порядке для граждан, впервые включенных в реестр. Решение будет принимать министр юстиции РФ или его заместитель в сокращенные сроки на основании заявления.

Ранее министерство юстиции вело четыре реестра, куда включали иностранных агентов. Это были реестр НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных НПО. С 1 декабря всех иностранных агентов внесли в единый реестр.

Согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иностранным агентом был лишь факт иностранного финансирования.

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