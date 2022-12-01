Археологи нашли перуанскую фреску, потерянную 106 лет назад Ее длина составляет 30 метров
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
В РФ заявили о новом «треугольнике» в международных отношениях
В РФ считают беззаконием инициативу о трибунале по Украине
Губернатор назвал песни «потомков рабов» причиной депрессии
Макрон увидел риск «раскола Запада» из-за нового закона в США
WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ
22:16 (мск), источник: Известия

Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО

Президент США Джо Байден заявил о том, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции на Украине если тот примет такое решение.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — рассказал американский лидер.

В этот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать противоположную сторону.

До этого, 29 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что проведение переговоров с Украиной на сегодняшний день невозможно в связи с позицией Киева.

10 ноября экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. По мнению Макгрегора, Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования. В этот же день глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что именно украинские власти не имеют желания говорить.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Спецоперация на Украине
Пушилин: подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки
Житель белгородского села получил ранения при обстреле
Российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР
Демобилизация студентов в Донбассе должна завершиться 1 декабря
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыБайден Джо