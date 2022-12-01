Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО

«Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить войну. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — рассказал американский лидер.
В этот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс.
В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать противоположную сторону.
До этого, 29 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что проведение переговоров с Украиной на сегодняшний день невозможно в связи с позицией Киева.
10 ноября экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. По мнению Макгрегора, Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования. В этот же день глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.
В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что именно украинские власти не имеют желания говорить.
4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.