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23:33 (мск), источник: Life.ru

Макрон заявил, что будет продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы избежать эскалации конфликта на Украине и «добиться конкретных вещей».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным. Сегодня мы уже говорили об этом с Байденом, потому что мы всегда стремились избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей: так, например, я поговорю с ним о безопасности Запорожской АЭС», — отметил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, Макрон уточнил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы «позволит определить правильный момент и выбор украинцев».

Ранее Макрон заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина в рабочих планах пока нет телефонного разговора с лидером Франции.

Иван Косицын

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