В Швеции считают, что взрывы на «Северных потоках» могли осуществить с надводного судна

По мнению Ливонга, операцией могли управлять с одного или нескольких кораблей. «Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сказал он местной газете Expressen.
Шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий предварительное расследование, заявил, что инцидент с газопроводами «начал проясняться». Каких-либо подробностей он не привел.
В сентябре на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там выявили утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией, но неизвестно, кто к ней причастен. На этом фоне в Европе усилили охрану трубопроводов. Норвегия также решила усилить безопасность подводных кабелей.