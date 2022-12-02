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02:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Швеции считают, что взрывы на «Северных потоках» могли осуществить с надводного судна

Взрывные устройства были размещены рядом с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», считает доцент в области оборонных систем шведского НИИ обороны Ханс Ливонг. Он убежден, что бомбы спустили с надводного судна.

Источник: The Danish Armored Forces

По мнению Ливонга, операцией могли управлять с одного или нескольких кораблей. «Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», — сказал он местной газете Expressen.

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий предварительное расследование, заявил, что инцидент с газопроводами «начал проясняться». Каких-либо подробностей он не привел.

В сентябре на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там выявили утечки газа. Страны Запада считают произошедшее диверсией, но неизвестно, кто к ней причастен. На этом фоне в Европе усилили охрану трубопроводов. Норвегия также решила усилить безопасность подводных кабелей.

Лаура Кеффер

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