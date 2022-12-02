МИД Молдавии призвал к выводу российских военных из Приднестровья

Свою инициативу он озвучил на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1 декабря. «Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми Российской Федерацией в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле… Я также хотел обратить внимание на склад боеприпасов под Колбасной. Этот склад несет угрозу всему региону и должен быть ликвидирован с помощью надлежащих международно-признанных процедур», — уверен господин Попеску (цитата по ТАСС).
Российских миротворцев ввели в Приднестровье в рамках заключенного с Молдавией соглашения в июле 1992 года. Также в регионе расположена оперативная группа российских войск численностью около 1 тыс. человек. Она занимается охраной складов, на которых остались более 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из стран Европы.
В ноябре президент Приднестровья Вадим Красносельский направил письма в ООН и ОБСЕ, пожаловавшись на глубокий кризис в отношениях с Молдавией. Он обвинил Кишинев в саботировании переговоров. Господин Красносельский утверждает, что ситуация может привести к гуманитарной катастрофе в регионе.