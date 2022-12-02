13:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков заявил, что Байден ставит неприемлемые условия для переговоров с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Однако, по его словам, условия их начала, о которых накануне говорил президент США Джо Байден, являются неприемлемыми. Песков добавил, что военная операция на Украине будет продолжаться. Байден ранее заявил, что готов начать переговоры с Владимиром Путиным после прекращения военной операции на Украине.