В скалах Нью-Йорка обнаружены воды древнего океана Их изучение поможет понять в том числе как на воду влияет глобальное потепление
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
Популярное за сутки
Скончался актер из фильма «Зеленая книга»
Россия осудила теракты после взрыва в посольстве Украины
WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ
В Молдавии призвали к выводу российских военных из Приднестровья
Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР
Главное
Спецоперация на Украине
13:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков заявил, что Байден ставит неприемлемые условия для переговоров с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Однако, по его словам, условия их начала, о которых накануне говорил президент США Джо Байден, являются неприемлемыми. Песков добавил, что военная операция на Украине будет продолжаться. Байден ранее заявил, что готов начать переговоры с Владимиром Путиным после прекращения военной операции на Украине.

Источник: Reuters

«Он сказал, что, первое, Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть демонстрация и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам. Соединенные Штаты по-прежнему не признают новые территории в составе Российской Федерации. И, конечно, это существенно осложняет поиск какой-то взаимной почвы. Почвы, возможной для взаимного обсуждения», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Песков добавил, что Владимир Путин готов к переговорам.

Специальная военная операция продолжается. При этом президент Путин остается открытым для переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

По его словам, «мирные дипломатические средства» остаются предпочтительны для России.

1 декабря Джо Байден заявил, что не планирует контактировать с Владимиром Путиным в ближайшее время. Он добавил, что будет готов на переговоры с Путиным, когда тот проявит желание завершить военный конфликт на Украине. 2 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава Индии обратился к россиянам: «Наша эра не должна быть эпохой войн»
Пригожин упрекнул жителей Рублевки в безразличии к вторжению ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирпереговорыПесков ДмитрийБайден Джо