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14:29 (мск), источник: Известия

Песков заявил о невозможности отменить российскую культуру

Российская культура является частью мировой, как бы ее ни старались отменить, заявил 2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к звучанию русских песен на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре.

Источник: AP 2022

«России нет на чемпионате мира. Давайте называть вещи своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», — сказал Песков.

Накануне, 1 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

Ранее музыкальные коллективы в Катаре играли возле футбольных стадионов песни «Калинка-малинка» и «Катюша». В частности, 24 октября арабский оркестр исполнил песню «Катюша» перед матчем Уругвай — Южная Корея на ЧМ-2022. Болельщики сборных приняли музыку овациями, они танцевали и старались подпевать.

22-й по счету мундиаль проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Россия не попала на мундиаль из-за отстранения ФИФА. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии.

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