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01:33 (мск), источник: © РИА Новости

В США допустили, что КНР может начать боевые действия против Тайваня

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. США допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем и нацелены предотвратить такое развитие событий, заявила в пятницу первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Источник: © РИА Новости

«На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность. Однако я верю, что война потенциально возможна в условиях полного контроля со стороны Си Цзиньпина», — сказала Шерман в ходе дискуссии, посвященной ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона в целом.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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