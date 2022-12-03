Президент Болгарии Радев назвал цинизмом слова премьера Нидерландов о готовности к Шенгену

«Вместо европейской солидарности Болгария получает цинизм. За последнее время трое полицейских погибли, защищая внешнюю границу Европейского союза, а премьер Нидерландов Марк Рютте недопустимо внушает, что эту границу можно пересечь за 50 евро», — сказано в сообщении.
Ранее вице-канцлер Австрии Вернер Коглер заявлял, что страна официально поддерживает вступление Болгарии и Румынии в состав Шенгенской зоны.
До этого Еврокомиссия заявляла о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену и рекомендовала Совету Евросоюза одобрить данное решение. В ведомстве отметили, что расширение Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты внешних границ и эффективного правоохранительного сотрудничества. Предполагается, что вхождение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенген также облегчит деловые контакты.