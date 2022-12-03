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07:02 (мск), источник: Газета.Ру

Президент Болгарии Радев назвал цинизмом слова премьера Нидерландов о готовности к Шенгену

Президент Болгарии Румен Радев назвал циничными высказывания премьера Нидерландов Марка Рютте о готовности республики к вступлению в Шенгенскую зону. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

«Вместо европейской солидарности Болгария получает цинизм. За последнее время трое полицейских погибли, защищая внешнюю границу Европейского союза, а премьер Нидерландов Марк Рютте недопустимо внушает, что эту границу можно пересечь за 50 евро», — сказано в сообщении.

Ранее вице-канцлер Австрии Вернер Коглер заявлял, что страна официально поддерживает вступление Болгарии и Румынии в состав Шенгенской зоны.

До этого Еврокомиссия заявляла о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену и рекомендовала Совету Евросоюза одобрить данное решение. В ведомстве отметили, что расширение Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты внешних границ и эффективного правоохранительного сотрудничества. Предполагается, что вхождение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенген также облегчит деловые контакты.

Артем Феоктистов

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