Посольство РФ в США: введение потолка цен на нефть меняет принципы свободного рынка

По словам российских дипломатов, Вашингтон старательно замалчивает тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках являются результатом его собственных необдуманных действий, в первую очередь «санкций и запретов на ресурсы из России». «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте. На деле же речь идет о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков», — подчеркнули в посольстве.
«Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам», — отметили дипломаты. В посольстве при этом выразили уверенность в том, что российская нефть продолжит пользоваться спросом вне зависимости от «нынешних заигрываний» с таким опасным и нелегитимным инструментом.
О нарушениях религиозных прав
Соединенные Штаты необоснованно обвиняют Россию в причастности к нарушениям религиозных прав граждан. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, опубликованном в пятницу в телеграм-канале дипмиссии.
«Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к “грубым нарушениям” религиозных прав граждан. Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы освежить формулировки с претензиями», — отметили в посольстве.
Как заявили российские дипломаты, Вашингтону следует лучше обратить внимание на собственные изъяны вместо нравоучений. В посольстве также подчеркнули, что безусловным приоритетом России является защита прав верующих.