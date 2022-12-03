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06:53 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в США: введение потолка цен на нефть меняет принципы свободного рынка

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Установление США и их партнерами потолка цен на российскую нефть на деле означает перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков, которое приведет к усилению неопределенности и росту издержек для потребителей сырья. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, распространенном в пятницу пресс-службой дипмиссии.

Источник: Reuters

По словам российских дипломатов, Вашингтон старательно замалчивает тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках являются результатом его собственных необдуманных действий, в первую очередь «санкций и запретов на ресурсы из России». «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте. На деле же речь идет о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков», — подчеркнули в посольстве.

«Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам», — отметили дипломаты. В посольстве при этом выразили уверенность в том, что российская нефть продолжит пользоваться спросом вне зависимости от «нынешних заигрываний» с таким опасным и нелегитимным инструментом.

О нарушениях религиозных прав

Соединенные Штаты необоснованно обвиняют Россию в причастности к нарушениям религиозных прав граждан. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, опубликованном в пятницу в телеграм-канале дипмиссии.

«Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к “грубым нарушениям” религиозных прав граждан. Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы освежить формулировки с претензиями», — отметили в посольстве.

Как заявили российские дипломаты, Вашингтону следует лучше обратить внимание на собственные изъяны вместо нравоучений. В посольстве также подчеркнули, что безусловным приоритетом России является защита прав верующих.

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