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09:36 (мск), источник: © РИА Новости

Минкультуры Украины: о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ речи не идет

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава минкультуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что о передаче Киево-Печерской Лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) речи не идет, ее юридическое лицо давно зарегистрировано в одной из церквей Лавры.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого заявил РИА Новости, что по имеющимся в настоящее время сведениям, регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась украинскими властями, однако этого нельзя исключать.

«Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес. Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, и эта информация появилась сегодня о регистрации в госреестре», — приводит слова Ткаченко издание «Украинская правда».

По его словам, процесс перерегистрации «не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре». Министр отметил, что все здания лавры принадлежат государству. «На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется», — подытожил министр.

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