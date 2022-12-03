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09:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Экс-сенатор предрек деградацию ВСУ через два месяца

К февралю 2022 года украинская армия полностью деградирует, а Россия сможет пойти в серьезное наступление. Такой исход предрек экс-сенатор и глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью «Радио 1».

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

По его мнению, первые признаки деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявляются уже сейчас. «Деградация ВСУ, их промышленности и энергосистемы к новому году будет на 80 процентов. Продлится это до февраля, — в феврале будут очень серьезные успехи и продвижение российских вооруженных сил», — заявил он.

Кроме того, экс-сенатор указал, что командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин использует верную тактику. Сейчас, пояснил он, Вооруженным силам (ВС) России нужно разработать логистику и подготовить резервы.

В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала российской спецоперации порядка 100 тысяч человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность ВСУ составляла порядка 201−202 тысяч человек, указал он.

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