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12:26 (мск), источник: ТАСС

Швеция выдала Турции первого осужденного за террор в рамках меморандума о членстве в НАТО

Махмут Тат, приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения, в 2015 году подал прошение о предоставлении убежища в Швеции, но получил отказ.

Источник: РИА "Новости"

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Швеция экстрадировала в Турцию первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом она совершила конкретный шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО, предусматривающего выдачу лиц, причастных к террористической деятельности, сообщил в субботу телеканал NTV.

Махмут Тат, приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения, в 2015 году подал прошение о предоставлении убежища в Швеции, но получил отказ. Некоторое время назад он был задержан шведской полицией. В пятницу вечером Тат был доставлен в Стамбул, откуда его отправили в следственный изолятор для проведения процедур, связанных с исполнением приговора.

Выдача Швецией Турции осужденного за террористическую деятельность произошла спустя два дня после переговоров в Бухаресте на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО министров иностранных дел двух стран. По их итогам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре отмечают более решительный настрой Швеции в вопросе вступления в альянс, но ожидают конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО.

Швеция и Финляндия в мае подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО.

В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Финляндией и Швецией, не носит окончательного характера, и турецкий парламент может не одобрить его, если две страны не выполнят закрепленные в нем обязательства противодействовать террористическим организациям. К ним в Турции, в частности, относят Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию ФЕТО.

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