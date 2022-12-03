В Запорожской области опровергли сообщения о мобилизации в регионе

«В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ четко регламентирует этот вопрос», — написал Балицкий.
Чиновник при этом подчеркнул, что желающие участвовать в спецоперации могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова. Повестки же он призвал «смело выбрасывать в мусор» и сообщать правоохранителям об их распространителях.
Балицкий также назвал слухами информацию об оставлении российской армией города Пологи и подготовке эвакуации из Васильевки. «Это намеренная ложь, цель которой — посеять панику. на самом деле наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ», — заявил глава региона.
Власти Запорожской области 2 декабря уже опровергали информацию о том, что вооруженные силы Украины якобы захватили город Пологи и что в регионе нет воды и электричества. В середине ноября Балицкий говорил, что причин для эвакуации людей из Запорожской области нет.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.