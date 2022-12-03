16:39 (мск), источник: РБК
Кремль заявил об отсутствии новой информации о мобилизации
Дмитрий Песков заявил, что новой информации о мобилизации в России у него нет и напомнил о словах президента.
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Мобилизация завершена и по этому поводу нет новой информации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал Песков.
Послание Федеральному собранию — выступление президента, затрагивающее внешне- и внутриполитическую ситуацию России, а также экономику и социальную жизнь граждан. На это мероприятие приглашаются члены правительства, сенаторы, видные деятели культуры, главные редакторы федеральных СМИ и др. В ноябре РБК сообщал о том, что в Кремле началась подготовка послания, но сроки его оглашения неизвестны. Песков говорил, что по закону Путин должен огласить послание до конца года.
Песков 25 ноября уже опровергал информацию «о планах» президента Владимира Путина объявить «мобилизацию страны». Пресс-секретарь сказал это в связи с сообщениями СМИ о планах Путина посвятить послание Федеральному собранию теме мобилизации. В тот же день президент поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учета, который должен быть сформирован к апрелю 2024 года на основе данных о состоящих на воинском учете гражданах.
Президент подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала военной спецоперации на Украине. Он назвал это решение «адекватным угрозам», с которыми столкнулась Россия. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено, военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. В начале ноября Путин говорил, что всего мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.