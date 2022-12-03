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17:56 (мск), источник: © РИА Новости

Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС

ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Вступление в Европейский союз — это единственный путь для выживания Молдавии, об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала президент этой страны Майя Санду.

Источник: AP 2022

«Если мы вступим в Европейский союз, мы будем в большей безопасности, значительно расширятся возможности экономического развития. Вступление в ЕС — единственный путь для нашего выживания», — сказала Санду.

В то же время она считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье мешает Молдавии вступить в НАТО.

«Дискуссии о вступлении в НАТО мешает присутствие российских военных (в Приднестровье)», — сказала она.

В субботу состоялась встреча на высшем уровне с премьер-министром Фумио Кисидой, в ходе которой Япония пообещала Молдавии помощь в размере 27 миллионов долларов.

Президент Молдавии Майя Санду в субботу принимала участие в проходящей в Токио Всемирной Ассамблее женщин WAW!2022, выступила на круглом столе, где рассказала о введенном в стране на законодательном уровне квотировании участия женщин в политической жизни страны.

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