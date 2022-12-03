Санду высказалась о перспективе вступления Молдавии в ЕС

«Если мы вступим в Европейский союз, мы будем в большей безопасности, значительно расширятся возможности экономического развития. Вступление в ЕС — единственный путь для нашего выживания», — сказала Санду.
В то же время она считает, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье мешает Молдавии вступить в НАТО.
«Дискуссии о вступлении в НАТО мешает присутствие российских военных (в Приднестровье)», — сказала она.
В субботу состоялась встреча на высшем уровне с премьер-министром Фумио Кисидой, в ходе которой Япония пообещала Молдавии помощь в размере 27 миллионов долларов.
Президент Молдавии Майя Санду в субботу принимала участие в проходящей в Токио Всемирной Ассамблее женщин WAW!2022, выступила на круглом столе, где рассказала о введенном в стране на законодательном уровне квотировании участия женщин в политической жизни страны.