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17:54 (мск), источник: Life.ru

Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Белоруссии в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Указывается, что самолёт российского министра совершил посадку на аэродроме Мачулищи, который расположен вблизи Минска. На предстоящих переговорах главы Минобороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Накануне утром президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. По данным Кремля, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сферах. Как уточняют в Минске, Путин и Лукашенко также коснулись темы импортозамещения, реализации союзных программ и сотрудничества в научной сфере. Президенты также во время беседы договорились встретиться в декабре.

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