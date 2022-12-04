В США заявили об отсутствии свидетельств готовности Ирана к получению ядерного оружия

«У нас нет информации, которая указывала бы на то, что они приняли решение получить ядерное оружие, но мы, очевидно, по-прежнему видим, что они делают шаги [в этом направлении]», — заявила Хейнс.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что американский президент Джо Байден готов в крайнем случае пойти на военный вариант решения вопроса о недопущении получения Ираном ядерного оружия. Мэлли при этом добавил, что в настоящее время в этом нет необходимости, США по-прежнему считают дипломатию лучшим решением по ядерной сделке с Ираном.
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.
В ноябре Иран заявил, что пересмотрит свои соглашения с МАГАТЭ в свете принятия его последней резолюции, в которой агентство призвало Тегеран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, обнаруженного ранее на его объектах, и предоставить документацию и доступ к этим объектам. Проект резолюции, представленный Совету управляющих МАГАТЭ, был разработан Соединенными Штатами и «евротройкой» (Великобритания, Франция и Германия). В Иране в ней усмотрели инструмент для оказания политического давления на исламскую республику. Затем Иран приступил к обогащению урана до 60% на иранском ядерном объекте в Фордо.