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07:26 (мск), источник: ТАСС

В Финляндии заявили, что «ядерные угрозы России» стали главной причиной стремления в НАТО

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Главная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине. С таким утверждением в опубликованном в воскресенье интервью агентству Kyodo выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Источник: Reuters

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — сказал он.

По его словам, с началом специальной военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась».

Как утверждает Хаависто, с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, «как реагировать» и «где получить поддержку» в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, что и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

28 июня, перед началом саммита НАТО в Мадриде, прошли переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, фиксирующий все требования Турции, после выполнения которых Стокгольм и Хельсинки смогли бы вступить в НАТО.

Протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии не ратифицировали 2 из 30 стран альянса — Венгрия и Турция. В частности, Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки в обмен на ратификацию выдать курдских активистов, связанных с террористической деятельностью против Турции, а также лиц, замешанных в попытке военного переворота в Турции 2016 года, в том числе бывших турецких военных, работавших ранее в международных структурах НАТО, которые затем получили убежище в Финляндии и Швеции.

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