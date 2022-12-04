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10:08 (мск), источник: © РИА Новости

Спикер Госдумы высказался об отношении к российским бизнесменам за границей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Западные страны сначала отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: © РИА Новости

Ранее британское национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Посольство РФ в Лондоне направило ноту в Форин офис в связи с задержанием россиянина, требует допустить к нему консульских сотрудников и адвоката.

«“Страдальцам”, покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолёты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», — написал он в своём Telegram-канале.

Парламентарий напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чём говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются “пыль глотать”, пытаясь вернуть эти средства», — добавил Володин.

Депутат посоветовал развивать Россию.

«Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», — заключил он.

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