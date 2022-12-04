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13:03 (мск), источник: Ведомости

Иран упразднил полицию нравов после волны протестов

В Иране упразднили полицию нравов после протестов, которые страна переживала последние два месяца, передает Arabiya News со ссылкой на местные СМИ.

Источник: AFP 2022

«Иран упразднил свои подразделения полиции нравов после более чем двухмесячных протестов, вызванных арестом Махсы Амини за якобы нарушение строгого женского дресс-кода в стране», — пишет издание.

Об упразднении полиции нравов вечером 3 декабря заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Полиция нравов «не имеет ничего общего с судебной системой», передает его слова агентство ISNA.

Власти Ирана также заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. «И парламент, и судебные органы работают [над этим вопросом]», — цитирует The Guardian генпрокурора.

На этой неделе высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате последней волны беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.

Протесты в Иране начались 18 сентября после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». МИД ФРГ после этого призвал своих граждан покинуть Исламскую Республику, в ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью.

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