13:03 (мск), источник: Ведомости
Иран упразднил полицию нравов после волны протестов
В Иране упразднили полицию нравов после протестов, которые страна переживала последние два месяца, передает Arabiya News со ссылкой на местные СМИ.
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«Иран упразднил свои подразделения полиции нравов после более чем двухмесячных протестов, вызванных арестом Махсы Амини за якобы нарушение строгого женского дресс-кода в стране», — пишет издание.
Об упразднении полиции нравов вечером 3 декабря заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Полиция нравов «не имеет ничего общего с судебной системой», передает его слова агентство ISNA.
Власти Ирана также заявили, что пересмотрят закон десятилетней давности, который требует, чтобы женщины покрывали голову. «И парламент, и судебные органы работают [над этим вопросом]», — цитирует The Guardian генпрокурора.
На этой неделе высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате последней волны беспорядков в стране погибли 200 человек. Как отмечало Reuters, это значительно меньше, чем сообщили правозащитники и ООН, по данным которой количество жертв превысило 300 человек.
Протесты в Иране начались 18 сентября после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба». МИД ФРГ после этого призвал своих граждан покинуть Исламскую Республику, в ведомстве обратили внимание на «произвольные аресты» в ходе массовых беспорядков и перебои со связью.