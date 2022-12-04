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21:29 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба

АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция ведет подготовительные работы по проекту строительства газового хаба, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.

Источник: AP 2022

«…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», — сообщил глава государства.

В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по «Северным потокам». Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше. Он также отметил, что хаб позволит спокойно регулировать цену «на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски».

В ноябре Эрдоган сообщил, что местом создания хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции. По информации агентства Anadolu, дорожная карта по этому проекту может появиться до конца года.

Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений «Северных потоков».

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