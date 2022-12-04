Эрдоган: Турция ведет подготовительные работы по проекту газового хаба

«…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», — сообщил глава государства.
В октябре Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по «Северным потокам». Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности будет значительно выше. Он также отметил, что хаб позволит спокойно регулировать цену «на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски».
В ноябре Эрдоган сообщил, что местом создания хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе Турции. По информации агентства Anadolu, дорожная карта по этому проекту может появиться до конца года.
Подрыв проходящих по дну Балтийского моря российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию.
Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений «Северных потоков».