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04:51 (мск), источник: ТАСС

Макрон заверил, что Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его страна и другие западные государства не добиваются уничтожения России. Об этом французский лидер заявил в интервью журналистам американского телеканала CBS, которое было опубликовано в воскресенье. Президент Франции также заявил, что он поддерживает прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«У нас во Франции никогда не было такого стремления», — сказал Макрон. «Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заверил он.

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала [коммуникации]», — сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье. Он отметил, что в такой ситуации «изоляция хуже всего».

Отвечая на вопрос о том, каким он видит завершение конфликта на Украине, Макрон заявил, что «принимать решение об этом должны украинцы». «Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры. Я не вижу военных вариантов», — подчеркнул французский лидер.

На вопрос о том, ведет ли он неофициальные переговоры с представителями России и Украины, Макрон ответил отрицательно. «Я никогда не принимаю участия в неофициальных процессах. Я всегда отчитываюсь о своих действиях. Каждый раз, когда я говорил с президентом Путиным, я делал это достоянием общественности», — указал он, добавив, что придерживается аналогичного подхода при общении с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В субботу французский лидер по итогам государственного визита в США подтвердил в интервью телеканалу TF1, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным. По словам Макрона, он намерен затронуть в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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