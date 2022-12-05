Макрон заверил, что Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию

«У нас во Франции никогда не было такого стремления», — сказал Макрон. «Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заверил он.
«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала [коммуникации]», — сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье. Он отметил, что в такой ситуации «изоляция хуже всего».
Отвечая на вопрос о том, каким он видит завершение конфликта на Украине, Макрон заявил, что «принимать решение об этом должны украинцы». «Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры. Я не вижу военных вариантов», — подчеркнул французский лидер.
На вопрос о том, ведет ли он неофициальные переговоры с представителями России и Украины, Макрон ответил отрицательно. «Я никогда не принимаю участия в неофициальных процессах. Я всегда отчитываюсь о своих действиях. Каждый раз, когда я говорил с президентом Путиным, я делал это достоянием общественности», — указал он, добавив, что придерживается аналогичного подхода при общении с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В субботу французский лидер по итогам государственного визита в США подтвердил в интервью телеканалу TF1, что рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с Путиным. По словам Макрона, он намерен затронуть в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.